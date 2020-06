Fisco: De Petris (Leu), va rimodulata per indirizzare verso riconversione ecologica e nuovo modello di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non so quanto sarà possibile in un momento come questo abbassare l'Iva ma in ogni caso un eventuale taglio lineare non servirebbe a niente e non è quello di cui abbiamo bisogno: un taglio dell'Iva andrebbe casomai modulato per indirizzare lo sviluppo e i consumi verso quella riconversione ecologica del modello di sviluppo che deve essere il cuore del Recovery Plan italiano. Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "L'Iva attualmente bassa sui prodotti ecologicamente più dannosi deve essere alzata e va invece abbassata quella sui consumi compatibili con un diverso modello di sviluppo. Legare l'abbassamento solo ai pagamenti cashless è sensato ma non può certo bastare", dichiara De Petris. (Rin)