Abruzzo: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, convocato dal presidente Lorenzo Sospiri, tornerà a riunirsi domani martedì 23 alle ore 11, all'Aquila per l'esame di un nutrito ordine del giorno che comprende argomenti residui, documenti politici e alcuni progetti di legge. La seduta si aprirà con la discussione delle interrogazioni del consigliere regionale Pd, Antonio Blasioli, sulla "Situazione Sir (Sito di bonifica di interesse regionale) Saline-Alento e in particolare sull'ex discarica Villa Carmine a Montesilvano e Sir di Chieti Scalo ex conceria Cap; del consigliere Pd, Silvio Paolucci, per chiedere chiarimenti sul "Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex – Intecs. Seguono le interpellanze di Stella (M5s) in merito alla "chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo in via De Litio", Pettinari (M5s) su "Reperimento di un immobile da destinare a sede unica degli uffici regionali ubicati nella città di Pescara", dei consiglieri Pepe, Blasioli, Paolucci, Pietrucci, Mariani e Di Benedetto sulla "Banca Popolare di Bari – Iniziative volte alla tutela degli sportelli, dei risparmiatori e dei livelli occupazionali in Abruzzo". Con un'interpellanza la consigliera del Movimento 5 stelle, Sara Marcozzi, chiederà spiegazioni sul Piano sociale regionale Abruzzo 2016-2018, in particolare sui ritardi nella procedura valutativa in merito all'avviso per la costituzione di una long list. La prima parte della seduta si chiuderà con l'interpellanza di Blasioli dal titolo: "Trasformazione del Reparto di Psichiatria dell'Ospedale civile di Pescara in Centro regionale psichiatrico per pazienti positivi e sull'ipotesi di convenzione con il padiglione di proprietà di 'Villa Serena'".