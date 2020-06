Abruzzo: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre i progetti di legge iscritti nell'ordine del giorno del Consiglio regionale. Si inizierà con l'esame del Pdl 122/2020, "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19) in attuazione del principio di leale collaborazione (all'esame delle Commissioni competenti)", per poi passare al Pdl 91/2019, "Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)". Si chiude la sessione dedicata al processo normativo con il progetto 110/2020, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)". Durante la seduta assembleare sarà presentata la relazione semestrale della Commissione di Vigilanza, così come previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale. A chiusura dei lavori saranno esaminate le risoluzioni di Paolucci (PD), sulla "Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino" e di Blasioli-Paolucci, sulla "Situazione del personale della Regione Abruzzo a seguito della conversione in Legge del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162". (Gru)