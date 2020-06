Polonia: colloquio telefonico tra presidente Duda e segretario generale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzje Duda, parlerà oggi al telefono con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in vista della visita dell’incontro con il presidente Donald Trump che si terrà a Washington mercoledì. Lo riferisce l'emittente "Polskie Radio". I due capi di Stato discuteranno di difesa, commercio, energia e sicurezza delle telecomunicazioni. Secondo Pawel Soloch, portavoce di Duda, il presidente polacco rappresenterà gli interessi polacchi, "ma anche quelli della Nato e degli Stati membri dell'Unione europea". Un altro membro della cancelleria presidenziale, Kryzsztof Szczerski, ha invece detto che l'incontro Duda-Trump sarà importante "per la costanza della Nato e per la qualità del legame transatlantico". La visita del capo di Stato polacco nella capitale Usa coinciderà probabilmente con l'annuncio da parte di Donald Trump di un aumento del dispiegamento di truppe statunitensi in Polonia dopo aver reso noto i piani per una loro riduzione di oltre 9 mila unità nel territorio della Germania. La visita avviene inoltre a pochi giorni dalle elezioni presidenziali polacche, nelle quali Duda lotta per un secondo mandato quinquennale.(Vap)