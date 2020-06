Scuola: un medico competente anti-Covid in ogni istituto, la nota dell'Usr Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai, dal dopoguerra ad oggi, la scuola a livello nazionale si è dovuta confrontare con un contesto di riferimento così evanescente, nel quale diventa estremamente difficile comprendere a cosa esattamente si dovrà essere pronti. E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna inviata dal direttore ai dirigenti scolastici del territorio. "La presente nota - si legge - è dedicata ad un protagonista del processo di analisi, prevenzione e gestione del rischio di contagio biologico che impegnerà le istituzioni scolastiche per la ripartenza dell’anno scolastico 2020/21: il medico competente". La pandemia porta sulla scena "un rischio nuovo e imprevedibile, invisibile ed elusivo, che impone ai dirigenti scolastici un aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) con le procedure e le modalità necessarie ad evitare, per quanto possibile, il rischio di contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti" prosegue l'Usr. Considerate "le responsabilità che, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gravano sul Dirigente scolastico (in quanto datore di lavoro), la necessità di aggiornamento del documento risulta di tutta evidenza solo pensando all’alto livello che il rischio di contagio può assumere nel contesto scolastico" aggiunge ancora. In ragione "dell’attuale contingenza, ove qualche istituzione scolastica non avesse ancora provveduto, dovrà pertanto, con ogni urgenza, provvedere in tal senso" conclude la nota. (Rin)