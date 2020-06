Fase 3: Fapi, no a balzelli su spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positiva la prima giornata d'estate con le spiagge affollate: gli italiani desiderano un rapido ritorno alla normalità. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "I comuni però evitino di aggiungere balzelli, anche di un euro, alle spiagge libere per i bagnanti non residenti. Questo deve essere un momento di ripartenza e di ritrovata serenità per imprese e cittadini. Il turismo in Italia deve essere incentivato e non frenato, per aiutare la ripresa economica ed occupazionale", aggiunge.(Rin)