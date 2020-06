Viabilità: L'Aquila, da venerdì e per tutta l'estate nuovo sistema di circolazione nel centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatteranno venerdì 26 giugno e per tutta l'estate le nuove misure per disciplinare la riorganizzazione della viabilità nel centro storico dell'Aquila in cui il transito delle auto sarà limitato o totalmente interdetto, per l'intera giornata o in base a fasce orarie, e un disciplinare per la concessione delle autorizzazioni al transito all'interno di queste aree. La giunta comunale ha deliberato infatti la riorganizzazione della viabilità nel centro del capoluogo abruzzese, definendo le modalità di gestione della circolazione in zone specifiche dal 26 giugno al 30 settembre. In particolare, da venerdì prossimo e fino alla fine di settembre, vengono istituite due zone a traffico limitato. In una non sarà possibile circolare, salvo autorizzazioni, per l'intera giornata. Nell'altra le restrizioni alla circolazione saranno vigenti dalle 20 alle 6 del giorno successivo. In merito alle apu – le aree pedonali urbane – dal 26 giugno al 30 settembre ne saranno attive due: una per tutta la giornata, l'altra dalle 20 alle 6 del giorno successivo e interesserà corso Vittorio Emanuele (tratto piazza Battaglione Alpini – via Garibaldi), e via Garibaldi (tratto corso Vittorio Emanuele – piazza Chiarino). (segue) (Gru)