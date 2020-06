Viabilità: L'Aquila, da venerdì e per tutta l'estate nuovo sistema di circolazione nel centro storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sua particolare rilevanza storica e ambientale, via Castello – tratto compreso tra gli incroci con via Zara e via Assergi – è individuata come zona di particolare rilevanza urbanistica (Zru). Il transito è possibile per tutti gli automobilisti – salvo limitazioni – e saranno ricavati parcheggi per i residenti. Nel disciplinare approvato dall'esecutivo comunale, vengono descritte le modalità per ottenere il City Pass, vale a dire l'autorizzazione per il transito e la sosta in queste zone, con particolari presupposti. In particolare, il permesso in questione, il cui rilascio sarà senza spese per gli aventi diritto, potrà essere richiesto dai residenti e da specifiche categorie e potrà essere utilizzato con le limitazioni dettagliate nel disciplinare stesso. (Gru)