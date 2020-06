India-Cina: scontro al confine, alti ufficiali si incontrano a Moldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dallo scontro fra truppe di India e Cina nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, in cui sono morti venti militari indiani, alti ufficiali dei due paesi si incontrano oggi a Moldo, sul lato cinese, per discutere della situazione. Dall’altro lato, a Chushul, c’era stato il primo incontro, il 6 giugno, per allentare la tensione in corso da un mese, ma proprio mentre i militari avevano iniziato ad arretrare verso le posizioni che tenevano il 4 maggio si sono scontrati. Allora c’erano circa diecimila uomini da una parte e dall’altra. La situazione resta tesa, con gli eserciti schierati, le basi aree attivate e le marine in allerta. Ieri il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh (che oggi è partito per una visita di tre giorni in Russia), ha riesaminato la prontezza operativa lungo la Lac, dove alle forze armate è stata data “piena libertà” di rispondere “in modo adeguato e proporzionato” a ogni atto ostile. Nel frattempo, il ministero degli Esteri ha riferito di essere in cerca di una soluzione diplomatica. (segue) (Inn)