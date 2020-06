Giustizia: Palamara, farò nomi per spiegare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non farò nomi per una chiamata di correità del sistema, ma per spiegarlo e chiarire il mio ruolo. Così Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, alla trasmissione "Omnibus" su La 7. "Non faccio i nomi per una chiamata di correità del sistema, li faccio perché devo dimostrare quello che è stato il mio ruolo, e ho necessità di spiegare come funzionava il sistema", ha detto. "Quando sarò chiamato pubblicamente ci saranno le sede opportune per farlo, e se mi verrà chiesto di parlare di come o perché ho incontrato un politico, io non avrò difficoltà a dirlo e spiegare in che modo quelle conversazioni abbiano potuto avere influenze sulle nomine", ha spiegato Palamara. "Mi sono sempre battuto per un giustizia giusta. Vengo oggi accusato di fare attacchi indiscriminati ma il mio telefono è stato sequestrato, e da quel telefono sono uscite conversazioni private, che rappresentano uno spaccato della magistratura", ha aggiunto. "Al cittadini bisogna assicurare l'imparziale esercizio della giurisdizione, ovvio che però può rimanere disorientato. Tutti dobbiamo capire che questo sistema ha fallito, oggi bisogna rendersi conto che il meccanismo non è più sostenibile", ha concluso.(Rin)