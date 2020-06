Energia: Regno Unito, gruppo Centrica si prepara per lancio nuovo marchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico britannico Centrica, del quale fa parte British Gas, si sta preparando a lanciare un nuovo marchio. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Centrica ha raggiunto un accordo attraverso il quale utilizzerà una piattaforma informatica a basso costo per lanciare un nuovo marchio che funzioni esclusivamente a livello digitale. Il gruppo energetico spera così di recuperare alcuni dei clienti che hanno abbandonato British Gas per utilizzare marchi emergenti meno costosi. Centrica deve ancora decidere il nome del suo nuovo servizio. L'analista di Investec Martin Young ha commentato che "la creazione di un marchio competitore digitale porta la lotta ai fornitori più piccoli, alcuni dei quali potrebbero non avere modelli economici sostenibili". Young ha però avvertito del rischio che il nuovo marchio attragga semplicemente parte dei consumatori già esistenti. Una fonte di British Gas ha sostenuto però che i due marchi "non saranno in competizione per gli stessi clienti". (Rel)