Congo-Kinshasa: attacchi dei ribelli nell’est, almeno 19 morti

- Almeno 19 persone sono morte in una serie di attacchi avvenuti lo scorso fine settimana nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), per mano delle milizie ribelli. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media congolesi, secondo cui i corpi di nove persone rapite venerdì scorse sono stati ritrovati nella provincia del Nord Kivu, mentre nella vicina regione dell’Ituri la milizia ribelle nota come Forze democratiche alleate (Adf) ha attaccato il villaggio di Bukaka uccidendo dieci civili. Le milizie Adf sono accusate di aver ucciso più di 400 civili negli ultimi sei mesi come ritorsione contro l’offensiva militare lanciata dall’esercito di Kinshasa lo scorso 30 ottobre. I miliziani sono responsabili del massacro di più di mille civili dall'ottobre 2014, spesso prendendo di mira contadini che tornano dai campi o nei loro villaggi di notte nelle zone rurali. Fondate in Uganda per rovesciare le autorità di Kampala, le Adf si sono in seguito stabilite nell’est della Rdc a metà degli anni '90, da dove conducono frequenti attacchi in territorio congolese.(Res)