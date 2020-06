© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abi segnala che questo sabato e domenica le domande pervenute al Fondo di Garanzia sono arrivate a 678mila per oltre 37 miliardi (37,3) di euro. Quelle fino ai 30 mila euro - si legge in una nota - hanno superato le 600 mila (606 mila) per 12,1 miliardi di euro.(Com)