Slovacchia: deputata Kristufkova si dimette da governo per legami con imprenditore Kocner

- La deputata slovacca Petra Kristufkova si è dimessa dal governo dopo che sono emersi sulla stampa i suoi legami con il controverso imprenditore Marian Kocner, imputato come mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr". Kristufkova, esponente del partito di maggioranza Siamo una famiglia (Sme Rodina), è stata finora plenipotenziaria con delega alla famiglia, ruolo in cui non sarà sostituita e che sarà abolito, secondo quanto dichiarato dal leader di Sme Rodina e presidente del parlamento slovacco, Boris Kollar. "Non vale la pena fare da parafulmini per attacchi contro il governo, il ministero, il partito e i miei figli", ha detto Kristuskova in conferenza stampa. Sui media è recentemente emerso che la deputata nel 2009 aveva trascorso una vacanza estiva sullo yacht di Kocner. "All'epoca ero amica della sua ex moglie. Kocner però si comportava freddamente con me. Penso dipendesse dal fatto che odiava Kollar", ha dichiarato Kristufkova. A proposito degli sms con Marian Kocner, l'ormai ex membro del governo spiega che quest'ultimo aveva informazioni su un problema che riguardava la figlia maggiore di Kristufkova. La donna ha affermato che il suo passato è noto e che tutti sanno che ha avuto la sua prima figlia da una relazione con il defunto boss della criminalità organizzata Robert Dinic. Kristufkova ha comunque detto che non lascerà il seggio parlamentare e gode della fiducia della sua formazione. (Vap)