Russia: senatore Klishas, emendamento su mandati presidenziali necessario per garantire stabilità

- L'introduzione nelle riforme costituzionali russe del cosiddetto “emendamento Tereshkova”, che consente al presidente in carica di candidarsi a un nuovo mandato, è necessario per stabilizzare il sistema politico. Lo ha affermato in un'intervista a “Rbk” il copresidente del gruppo di lavoro sulla modifica della Costituzione, già presidente della commissione per la legislazione costituzionale del Consiglio della Federazione (camera alta del parlamento russo), il senatore Andrej Klishas. "Perché il sistema funzioni, la gente – prima di tutto, una certa classe politica, funzionari, parlamentari, politici di primo piano, membri del governo — devono smettere di pensare al passaggio di consegne al potere", ha spiegato il senatore russo. "Dovrebbero smettere di parlare di chi sarà il successore (di Putin), di quando questo accadrà e così via", ha aggiunto il senatore. Secondo Klishas, funzionari e politici "in un certo senso dovrebbero abituarsi all'idea che tutto resterà invariato, che il presidente possa essere nuovamente eletto, in caso di sostegno popolare a questi emendamenti". Il potere in Russia rimane eccessivamente personificato e questo è un problema, ha dichiarato il senatore nell'intervista. A suo avviso, molti cittadini russi credono che sia possibile "approvare qualsiasi legge, persino modificare la Costituzione, ma se Putin dovesse lasciare il posto, tutto potrebbe essere messo in discussione". Questo rende Putin, ha detto Klishash, "in un certo senso, il principale garante per la maggior parte dei cittadini". Al fine di combattere la personificazione del potere, è stato deciso di modificare la Legge fondamentale, aumentando i poteri delle autorità costituzionali. "In questo modo, il presidente rende il sistema politico più stabile. E allo stesso tempo il sistema non dovrebbe dipendere così tanto da chi è nello specifico il presidente", ha detto Klishas. (Rum)