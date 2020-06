Nigeria: Associazione dei medici annuncia sospensione dello sciopero nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici nigeriani hanno posto fine a uno sciopero nazionale indetto per protestare contro le basse retribuzioni del suo personale e della presunta scarsità di attrezzature. Lo ha annunciato in una nota l'Associazione nazionale dei medici residenti (Nard), che rappresenta circa il 40 per cento dei medici nigeriani, dichiarando di voler concedere al governo il tempo di rispondere alle sue richieste. Nell’indire lo sciopero la scorsa settimana il presidente del sindacato, Aliyu Sokomba, aveva accusato il governo di aver ignorato le richieste dei medici, compresa una richiesta di pagamento extra per via del maggiore rischio che hanno dovuto affrontare durante l’emergenza coronavirus. Con più di 20 mila casi confermati di contagio e oltre 500 morti, la Nigeria è il terzo pese africano più colpito dalla pandemia.(Res)