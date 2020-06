Bolivia: Morales, spetta allo Stato garantire elezioni trasparenti preservando salute (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, Anez ha parlato della possibilità di rimandare ancora il voto a fronte del persistere dell'emergenza del nuovo coronavirus. La data del 6 settembre, che rinviava il voto inizialmente previsto ai primi di maggio, era stata raggiunta grazie a un accordo in parlamento tra tutte le forze politiche, compreso il Movimento al Socialismo (Mas) dell'ex presidente Morales. La legge promossa dal Tribunale supremo elettorale (Tse) e approvata il 9 giugno dal parlamento permette di aprire il percorso che servirà ad eleggere presidente, vicepresidente e parlamento. Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il provvedimento era passato nonostante le obiezioni di Anez, che aveva chiesto l'apertura delle urne in un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. Un plauso era però arrivato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Anotnio Guterres, che, per bocca del suo portavoce Stephane Dujarri, aveva sottolineato lo sforzo intrapreso e da portare avanti per garantire elezioni "trasparenti, incisive e pacifiche". (segue) (Brb)