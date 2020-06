Repubblica Ceca: coronavirus, da oggi nuovi allentamenti alle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Repubblica Ceca vengono meno alcune delle restrizioni imposte per arginare la diffusione del coronavirus, a partire dal limite di partecipanti a eventi pubblici, che sale da 500 a 1.000. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", piscine, zoo, musei, gallerie e castelli non dovranno più limitare il numero di visitatori. L'obbligo di indossare mascherine cadrà definitivamente, tranne che per aree ritenute ad alto rischio, a partire dal primo luglio. (Vap)