Imprese: Saipem punta su open innovation, nuovi accordi con Aster Fab, Mind the Bridge e Politecnico di Milano

- Saipem ha firmato tre nuovi accordi in ambito open innovation per progetti di sviluppo nel settore energetico e delle infrastrutture, incentrati su startup Europa, Nord America e Israele. Stando al relativo comunicato stampa, il primo accordo è stato firmato tra Saipem e Aster Fab, la divisione di consulenza per l'innovazione del Global Venture Capital Investor Aster, attraverso la sua società partner italiana Trg. I team delle due società, spiega la nota, hanno sviluppato congiuntamente una metodologia per individuare efficacemente e rapidamente centinaia di startup specializzate in temi come lo stoccaggio di energia, la blockchain o il trattamento delle acque, identificando quelle più promettenti con cui collaborare. Saipem metterà a disposizione le proprie competenze per la valutazione delle tecnologie più promettenti, mentre Aster Fab – Trg sfrutterà le competenze e l'esperienza di Aster negli investimenti in capitale di rischio per valutare la validità della value proposition, la governance, la qualità del team e il potenziale di crescita con obiettivo di identificare il modello di collaborazione potenziale più appropriato. (segue) (Com)