Imprese: Saipem punta su open innovation, nuovi accordi con Aster Fab, Mind the Bridge e Politecnico di Milano (2)

- Il secondo accordo è stato siglato tra Saipem e Mind the Bridge, società di consulenza globale nell'innovazione specializzata nello sviluppo di un ecosistema imprenditoriale globale che riunisce startup e imprese corporate. Grazie alla partnership con Mind the Bridge, prosegue la nota, Saipem è entrata a far parte della piattaforma di open innovation di Startup Europe Partnership (Sep), la prima piattaforma paneuropea, istituita dalla Commissione europea nel gennaio 2014 durante il Forum economico mondiale di Davos, dedicata a trasformare le startup europee in imprese scaleup collegandole a società globali e mercati finanziari. Saipem ha identificato specifiche aree di interesse: decarbonizzazione, tecnologia pulita, costruzione digitale e gestione degli asset. (segue) (Com)