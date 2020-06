Imprese: Saipem punta su open innovation, nuovi accordi con Aster Fab, Mind the Bridge e Politecnico di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha infine siglato un accordo con il Politecnico di Milano per aderire allo Startup Intelligence Observatory, un progetto di ricerca innovativo che propone un ricco calendario annuale di attività tra ricerca, scouting, sensibilizzazione e confronto culturale su tematiche di open innovation e cultura dell'innovazione, con il coinvolgimento diretto dei diversi membri dell’organizzazione. Attraverso la partecipazione alle iniziative dell'Osservatorio, Saipem accede a un potente strumento di intelligence sulle tendenze tecnologiche e industriali, moltiplicando le opportunità di collaborazione, in particolare nell'ecosistema italiano, con startup selezionate su argomenti specifici come la realtà virtuale e aumentata, l'economia circolare, la sicurezza informatica. “L’open innovation è uno degli strumenti strategici che abilita la mission di Saipem di offrire soluzioni innovative per completare progetti straordinari: in particolare, i nuovi accordi allargano il nostro orizzonte di analisi e aumentano la velocità con la quale ci muoviamo verso il futuro”, ha commentato Tomashpolskyy Kostya, responsabile dell’Innovation Factory di Saipem. L'innovazione, ha aggiunto, è da sempre uno dei pilastri strategici di Saipem e l’estensione al mondo delle startups è il passo inevitabile per affrontare “territori inesplorati di idee, tecnologie e modelli di business dirompenti”. (Com)