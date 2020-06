Romania: premier Orban, piano di stimolo economico sarà lanciato entro dieci giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sostegno all'economia sarà lanciato entro un massimo di dieci giorni. Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orban all'emittente televisiva privata "Romania Tv". "Stiamo preparando un programma molto ampio a sostegno dell'economia, oltre a tutte le misure che abbiamo già adottato. In breve, nel piano che lanceremo entro un massimo di dieci giorni, stiamo preparando un regime di aiuti di Stato per garantire prestiti a grandi società, che non rientrano nella categoria delle Pmi, per iniettare risorse finanziarie in queste società, sostenere i loro investimenti e sostenere il loro capitale circolante. Ripenseremo il regime di aiuti di Stato per gli investimenti green field al fine di stimolare il più possibile gli investimenti effettuati dalle aziende che vogliono venire in Romania, o dalle aziende presenti in Romania, ma che vogliono sviluppare nuove capacità produttive”, ha detto Orban. “Stiamo sviluppando un intero piano di sovvenzioni per le Pmi. Non disponiamo ancora di risorse finanziarie aggiuntive a livello europeo, queste dovranno arrivare attraverso il Recovery Fund, il programma Sure e il programma React Ue", ha dichiarato Orban. Il primo ministro ha precisato che la Romania ha oltre 2,2 miliardi di euro delle risorse a sua disposizione a seguito dell'aumento della flessibilità tra i fondi, denaro che verrà assegnato in aiuti agli investimenti alle imprese. "A differenza di altri paesi, noi abbiamo limitato le restrizioni. Non abbiamo chiuso l'economia come hanno fatto altri paesi", ha detto Orban. Il primo ministro ha indicato che, a maggio, il numero di dipendenti con contratti di lavoro è quasi uguale a quello del 2019, con solo 14 mila dipendenti in meno.(Rob)