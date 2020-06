Kosovo: premier Hoti riunisce leader dei partiti per rilancio dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Avdullah Hoti ha convocato per domani un incontro tra i leader dei partiti politici al fine di armonizzare le posizioni sul dialogo con la Serbia in vista della missione a Washington a fine giugno. Lo ha annunciato lo stesso Hoti tramite il suo profilo Twitter, dopo che ieri sera a Pristina ha avuto un incontro "molto significativo" con l'inviato speciale Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak. "Il dialogo con Belgrado è iniziato nel 2011 e si è già protratto: è il momento di dare un epilogo a questo processo", ha dichiarato Hoti. Secondo il premier kosovaro, "un epilogo di successo significa l'armonizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, un accordo che porti al reciproco riconoscimento tra i due paesi". (segue) (Kop)