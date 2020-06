Cina: arrestato attivista pro-democrazia Xu Zhiyong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xu Zhiyong, un noto attivista pro-democrazia cinese, è stato formalmente arrestato dalle autorità cinesi, dopo aver trascorso più di quattro mesi agli arresti. Xu, sostenitore del New Citizen Movement, un movimento di attivisti per i diritti civili nella Cina continentale, ha pubblicato online un "libro di dissuasione" nel febbraio di quest'anno, criticando severamente l'incapacità del leader del Partito comunista cinese Xi Jinping di gestire le crisi, incluse l'epidemia coronavirus e le manifestazioni a Hong Kong. Secondo quando riporta "Voice of America", la sorella di Xu ha ricevuto una notifica telefonica dalla polizia di Shandong il 20 giugno, che comunicava la formalizzazione dell'arresto del fratello. (Cip)