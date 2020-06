Libia: presidenza turca, comprendiamo le preoccupazioni di sicurezza dell'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha affermato che il suo paese "comprende le legittime preoccupazioni di sicurezza dell'Egitto in merito ai suoi confini comuni con la Libia". Nelle dichiarazioni alla stampa, Kalin ha ritenuto che il Cairo stesse perseguendo "una politica sbagliata con il sostegno a Khalifa Haftar", aggiungendo che la Turchia "rimarrà in Libia fino a quando il governo di Tripoli vorrà che resti nel paese". Il funzionario turco ha criticato la posizione francese sulla crisi libica, affermando che la Francia "mette a rischio la sicurezza della Nato sostenendo Haftar", aggiungendo che "sosteniamo un governo legittimo in Libia, mentre il governo francese sostiene un signore della guerra illegale e mette in pericolo la Nato, la sicurezza mediterranea, in Nord Africa e la stabilità politica in Libia".(Res)