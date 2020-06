Libia: Gna, 39 morti e 80 feriti a causa di mine a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno annunciato che 39 persone sono state uccise e 80 ferite a causa dell'esplosione di mine a sud di Tripoli. "Tra i morti vi è un bambino, mentre una donna e un altro uomo sono rimasti feriti quando una mina è esplosa nell'area di Sidra a Tripoli", hanno detto le forze del Gna in una nota. L’utilizzo delle mine anti-uomo e di trappole esplosive in aree civili è considerato dal Gna come un atto terroristico pari a quelli commessi da Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante). (Lit)