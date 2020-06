Germania: incidenti di Stoccarda, la politica chiede fermezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti tedeschi hanno condannato in maniera unanime i disordini avvenuti a Stoccarda, capoluogo del Baden-Wuerttemberg, notte tra il 20 e il 21 giugno, chiedendo una reazione di fermezza da parte delle autorità. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che gli scontri tra la folla e le forze dell'ordine stono iniziati quando gli agenti di polizia hanno perquisito un 17enne per sospetto possesso di sostanze stupefacenti. Diverse persone hanno reagito con il lancio di pietre e bottiglie contro i poliziotti. La situazione è presto degenerata, con 400-500 persone che hanno preso parte ai disordini nel centro di Stoccarda. Il bilancio provvisorio è di 19 agenti di polizia feriti, 24 arresti, negozi con vetrine distrutte e saccheggiati, auto rovesciate e danneggiate. Si tratta di una “dimensione senza precedenti dalla violenza aperta contro gli agenti di polizia e di ingenti danni materiali, fino al saccheggio”, ha dichiarato il capo della polizia di Stoccarda, Franz Lutz, escludendo che i disordini abbiano avuto un movente politico. Il primo ministro del Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann, ha definito gli incidenti di Stoccarda “atti criminali che devono essere perseguiti dalla legge e condannati”. Il ministro dell'Interno del Land, Thomas Strobl, ha evidenziato che i saccheggi e i criminali autori dei disordini non saranno tollerati. Per il segretario generale dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Blume, “in Germania, il problema non è la violenza della polizia, ma la violenza contro la polizia”. Con Norbert Walter-Borjans copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Saskia Esken ha condannato la “rivolta insensata e cieca” avvenuta a Stoccarda. (Geb)