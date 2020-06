Germania: servizi segreti interni, allarme per nuovo terrorismo di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una significativa radicalizzazione è in atto in “alcune parti” dell'estrema sinistra tedesca pronta al ricorso alla violenza, tale da non escludere “lo sviluppo di strutture terroristiche”. A lanciare l'allarme è un rapporto dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, che afferma di aver visionato il documento, tra gli estremisti di sinistra è sempre più presa in considerazione come “condivisibile” l'idea di commettere “lesioni gravi, fino al possibile decesso” della vittima. Inoltre, il BfV avverte che si assiste a un cambiamento nelle forme di azione dei sostenitori della sinistra radicale, dalla “militanza di massa” alle “azioni clandestine di piccoli gruppi”. In tale scenario, gli “omicidi mirati” non sono più escludibili. (Geb)