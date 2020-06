Usa: il testo del libro dell'ex consigliere per la sicurezza John Bolton, circola già online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo del libro dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, “The Room Where it Happened” (“La stanza dove è accaduto”), teatro da settimane di un durissimo scontro legale tra l’ex funzionario e la Casa Bianca, che contesta la presenza di informazioni riservate all’interno del manoscritto, gira già da giorni online. Lo scrive “Politico”, ricordando che il libro – un attacco frontale al presidente Usa Donald Trump, che ha allontanato Bolton nel settembre dello scorso anno – è già stato anticipato nei suoi passaggi di maggior eco polemico nell’arco dei giorni scorsi, aggirando di fatto gli accordi di non divulgazione e i divieti opposti dalla Casa Bianca. Tra le accuse di maggior peso mosse da Bolton a Trump, c’è quella di aver chiesto sostegno per la rielezione al presidente cinese Xi Jinping, durante una breve conversazione informale in occasione del summit del G-20 dello scorso anno. Nei giorni scorsi Bolton ha continuato a tempestare di accuse il presidente in carica, accusandolo di essere interessato unicamente alla rielezione. Bolton ha anche difeso la sua decisione di non testimoniare personalmente al processo di impeachment ai danni di Trump, tra dicembre 2019 e febbraio di quest’anno, conclusosi con l’assoluzione del presidente per le presunte pressioni esercitate sull’omologo ucraino.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rivolto parole durissime all’ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, che la scorsa settimana ha pubblicizzato un suo libro di prossima pubblicazione rivolgendo all’amministrazione presidenziale di Donald Trump una lunga serie di accuse, critiche e indiscrezioni, contestandone punto per punto ogni singola scelta e iniziativa di politica estera. “Non ho letto il libro, ma dagli estratti che ho visto pubblicati sinora, posso dire che John Bolton sta disseminando una serie di bugie, fuorvianti mezze verità, e falsità vere e proprie”, ha affermato il segretario di Stato. “E’ triste e pericoloso che l’ultimo ruolo pubblico di John Bolton sia quello di traditore del suo paese, che ha deciso di danneggiare l’America violando i sacri obblighi assunti nei confronti dei suoi concittadini”, ha aggiunto Pompeo. “Ai nostri amici di tutto il mondo, voglio dire che sanno che l’America del presidente Trump è una forza positiva”.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato il 18 giugno alle accuse dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che nelle scorse ore ha aggirato gli ostacoli posti dalla Casa bianca alla pubblicazione del suo libro – contenente informazioni coperte da riservatezza e accordi di non divulgazione – con una serie di indiscrezioni compromettenti nei confronti del presidente. Intervistato dal “Wall Street Journal” questa mattina, dopo la bordata di critiche e accuse rivoltegli da Bolton – prima tra tutte, quella di aver chiesto aiuto al presidente cinese Xi Jinping in vista delle prossime elezioni presidenziali – l’inquilino della Casa Bainca ha parlato di “menzogne ed esagerazioni”. “E’ un bugiardo”, ha detto il presidente Usa. “Alla Casa Bianca lo odiavano tutti”. Nel suo libro, intitolato “The Room Where It Happened”, Bolton presenta l’immagine di un presidente troppo a suo agio con leader autoritari, e spesso oggetto di derisione e ostilità da parte dei suoi collaboratori. Bolton ha anche accusato Trump di aver sostanzialmente avvallato la repressione dei musulmani uiguri da parte della Cina. “Non è affatto vero”, ha replicato oggi il presidente, sottolineando di aver firmato proprio ieri sanzioni a carico dei responsabili delle violazioni dei diritti umani a carico degli uiguri. “Se avessi voluto, avrei potuto affossare quel provvedimento molto facilmente”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca.Trump ha anche negato di aver provato ad allentare le pressioni a carico del colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni, Huawei. “Nessuno è mai stato duro con una azienda quanto lo sono stato io con Huawei”, ha commentato il presidente, che invece ha confermato e difeso la decisione di allentare la pressione su un’altra azienda cinese, Zte. “Quello con Zte è stato un accordo che io ho negoziato, ed è stato un accordo incredibile”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, citando l’intesa che ha comportato una sorta di supervisione diretta degli Usa sulle operazioni di quell’azienda in Cina. Trump ha anche negato di essere in rotta con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che secondo Bolton avrebbe più volte considerato le dimissioni. “Tra noi c’è un’ottima relazione”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca.Trump ha anche dubitato che Pompeo abbia pronunciato una serie di durissimi e offensivi commenti nei confronti del presidente. “Ne dubito fortemente. Ha delle note? Che le mostri”, ha detto il presidente. Questi è poi tornato sulla decisione di allontanare Bolton dalla Casa Bianca, ricordando i loro insanabili dissidi in materia di politica estera. “Non era affatto apprezzato, e non era molto rispettato”, ha detto Trump, aggiungendo che i dissapori con Bolton sono iniziati poco dopo la nomina di quest’ultimo, per il suo incrollabile sostegno alla decisione di invadere l’Iraq, assunta dall’amministrazione di George W. Bush nel 2003. “Nulla di quanto (Bolton) ha toccato si è mai realizzato, perché non era in grado di edificare consenso”, ha confermato a tal proposito il responsabile del personale della Casa Bianca, Mark Meadows. (Nys)