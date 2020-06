Spagna: sondaggi, i popolari si portano a meno di 3 punti dal Partito socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp), dopo i difficili mesi del confinamento e la progressiva ripresa verso una nuova normalità, guadagnerebbe terreno nei confronti del Partito socialista operaio (Psoe) del premier, Pedro Sanchez, portandosi appena 2,7 punti di distanza rispetto ai 7,2 che li separavano nel corso delle ultime elezioni del novembre 2019. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da "Sigma" e pubblicato dal quotidiano "El Mundo". I due maggiori partiti raccoglierebbero da soli oltre la metà dei consensi, Psoe (28,7 per cento) e Pp (26 per cento), mentre Unidas Podemos (12 per cento) del vicepremier, Pablo Iglesias, supererebbe il partito di estrema destra Vox (11,7 per cento) come terza forza politica a pochi giorni dall'approvazione del reddito minimo di base, uno dei pilastri dell'accordo di governo con il premier Pedro Sanchez, anche se il consenso ottenuto è quasi un punto inferiore rispetto a novembre delle scorso anno. In crescita con l'8,3 per cento il partito all'opposizione Ciudadanos (8,3 per cento), il cui appoggio è stato decisivo per consentire le diverse proroghe dello stato di emergenza a causa della pandemia del coronavirus, dopo il deludente risultato delle ultime elezioni nazionali (6,8 per cento). (Spm)