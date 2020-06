Germania: islamista nelle forze speciali radicalizzato dopo missione in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'islamista individuato nei ranghi del Commando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) si sarebbe radicalizzato dopo una missione in Mali, dove la Germania partecipa alle missioni dell'Ue e dell'Onu per la stabilizzazione del paese, rispettivamente Eutm Mali e Minusma, attive dal 2013. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, sottolineando che la vicenda è l'ennesimo scandalo a colpire il Ksk dopo i casi di estremisti di destra tra i propri ranghi. Classificato come estremista islamico dal Servizio di controspionaggio militare tedesco (Mad), al rientro dal Mali, il militare dl Ksk era stato notato per aver distinto i commilitoni in “credenti” e “non credenti” e per non aver assunto una posizione critica nei confronti di una possibile “guerra di religione”. Come osserva “Die Welt”, gli islamisti nella Forze armate tedesche (Bundeswehr) “sono rari, ma esistono: nello scorso anno, il Mad ha contato quattro casi”. (Geb)