Cina: circa 15 miliardi di dollari stanziati per sviluppo culturale e turistico nel 2019

- Il governo della Cina ha stanziato 106,5 miliardi di yuan (circa 15 miliardi di dollari) per lo sviluppo culturale e turistico nel 2019, con un aumento del 14,7 per cento su base annua. Lo ha reso noto il ministero della Cultura e del turismo cinese. Un rapporto pubblicato dal ministero mostra che la spesa pro capite in quei settori è stata di 76,07 yuan (10,8 dollari), con un aumento del 14,3 per cento rispetto all'anno precedente. Alla fine dello scorso anno, oltre 5,16 milioni di persone erano impiegate nei settori della cultura e del turismo.(Cip)