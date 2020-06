Fisco: viceministro Castelli a "la Repubblica", pronti a diminuire subito le tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si discute se rinnovare o meno lo split payment, il meccanismo anti evasione che consente allo Stato di trattenere l'Iva quando acquista un bene. "Ho sentito le proposte di Ance. Credo che nei settori dove la fatturazione elettronica ha inciso positivamente, tanto che nel 2019 sono state recuperate molte risorse in più che ci hanno consentito di adottare provvedimenti nel corso dell'anno, si può ragionare di abolirlo". Castelli ha parlato anche di un nuovo scostamento del deficit. "Dobbiamo mettere al sicuro i Comuni, finanziare la riapertura delle scuole in sicurezza, rifinanziare il fondo di garanzia per le Pmi, che sta andando molto bene, e intervenire ancora sulla filiera del turismo. Saranno necessari circa 10 miliardi, anche per provare a tagliare una parte di quelle tasse che abbiamo rinviato a settembre", ha concluso Castelli. (Res)