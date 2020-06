Onu: articolo Putin sul "Corriere della Sera", vertice 5 paesi nucleari per evitare nuove terribili tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Corriere della Sera" pubblica un estratto dell'articolo scritto dal presidente della Russia, Vladimir Putin, in occasione dei 75 anni della fine della Seconda guerra mondiale. "Sono trascorsi 75 anni dalla fine della Grande guerra patriottica. In questi anni è cambiata la carta politica del pianeta. Non esiste più l'Unione Sovietica che aveva ottenuto una vittoria schiacciante sul nazismo salvando tutto il mondo. Gli eventi stessi di quella guerra sono oggi un lontano passato anche per coloro che vi hanno partecipato. Allora perché la Russia festeggia il 9 maggio come la ricorrenza più importante e ogni anno il 22 giugno la vita letteralmente si ferma e compare un nodo in gola?". "La nostra responsabilità - scrive Putin - è quella di fare di tutto per evitare il ripetersi di terribili tragedie. Molte volte ho discusso questa idea nelle conversazioni con i leader mondiali, incontrandola loro comprensione. L'attacco dei nazisti fu senza precedenti. Dal 22 giugno 1941 l'Unione Sovietica ha affrontato l'esercito più forte del mondo, che poteva contare sul potenziale industriale, economico e militare di quasi tutta l'Europa. Contro la potente macchina, armata fino ai denti, dell'invasione nazista a sangue freddo si sollevò la gigantesca forza della società sovietica, unita dalla volontà di proteggere la terra natale, e vendicarsi del nemico che aveva spezzato e calpestato la vita pacifica, i suoi progetti e le sue speranze". (segue) (Res)