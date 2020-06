Onu: articolo Putin sul "Corriere della Sera", vertice 5 paesi nucleari per evitare nuove terribili tragedie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo osserva che "nella sconfitta del nazismo — qualunque cosa si provi a dimostrare oggi — il principale, decisivo contributo è stato quello dell'Unione sovietica, dell'Armata Rossa. Il 28 aprile 1942 il presidente Roosevelt, nel suo discorso alla nazione americana dichiarò: 'Le truppe russe hanno distrutto e continuano a distruggere più uomini, aerei, carri armati e cannoni del nostro comune nemico di tutte le altre nazioni messe insieme'. Churchill nel suo messaggio a Stalin del 27 settembre 1944 scrisse che 'è stato l'esercito russo a sbudellare la macchina da guerra tedesca'. In queste parole sta la grande verità che nessuno allora metteva in discussione". "Quasi 27 milioni di cittadini sovietici - continua - sono periti sui fronti, prigionieri dei tedeschi, morti di fame o sotto i bombardamenti, nei ghetti e nei forni dei campi di sterminio nazisti. L'Urss ha perso un cittadino su sette. Ma sono stati gli sforzi di tutti i Paesi e i popoli che hanno combattuto contro il nemico comune che hanno portato alla vittoria. L'esercito britannico ha protetto la sua patria dall'invasione, ha combattuto i nazisti e i loro satelliti nel Mar Mediterraneo e in Nord Africa. Le truppe americane e britanniche hanno liberato l'Italia, aprendo il Secondo Fronte. Gli Stati Uniti hanno inferto colpi potenti e schiaccianti all'aggressore giapponese nell'Oceano Pacifico. Ricordiamo i colossali sacrifici del popolo cinese e il suo ruolo nella sconfitta del Giappone militarista". (segue) (Res)