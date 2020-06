Onu: articolo Putin sul "Corriere della Sera", vertice 5 paesi nucleari per evitare nuove terribili tragedie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E noi russi- riprende Putin - saremo sempre grati per gli aiuti prestati dagli Alleati che fornirono all'Armata Rossa munizioni, materie prime, cibo ed equipaggiamento. All'epoca, i leader dell'Urss, degli Stati Uniti e della Gran Bretagna si trovarono di fronte a un compito storico. Stalin, Roosevelt, Churchill hanno rappresentato Paesi con ideologie, progetti statali, interessi, culture diverse, ma hanno mostrato grande volontà politica, si sono sollevati al di sopra delle contraddizioni e dei pregiudizi e hanno messo in primo piano i veri interessi del mondo. Una nuova contrapposizione globale, a tratti feroce, è iniziata quasi subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale". "Ma proprio il fatto che la Guerra fredda non sia degenerata nella Terza guerra mondiale - aggiunge - ha confermato in modo convincente l'efficacia degli accordi conclusi allora dai Tre Grandi. Le regole di condotta concordate al momento della creazione dell'Onu hanno permesso di minimizzare ulteriormente i rischi e di tenere lo scontro sotto controllo. Nonostante un clima di tensione, l'Onu svolge ancora la sua funzione primaria per prevenire una guerra importante o un conflitto globale. La creazione di un moderno sistema di relazioni internazionali è uno degli esiti più importanti della Seconda guerra mondiale". (segue) (Res)