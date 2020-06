Onu: articolo Putin sul "Corriere della Sera", vertice 5 paesi nucleari per evitare nuove terribili tragedie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' dovere nostro e dei rappresentanti delle potenze vincitrici - spiega il presidente russo - assicurare che questo sistema sia mantenuto e migliorato. I nostri colleghi — Xi Jinping, Macron, Trump e Johnson — hanno sostenuto l'iniziativa russa di tenere una riunione dei leader dei cinque Stati dotati di armi nucleari, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Li ringraziamo per questo e speriamo che tale incontro in presenza possa avvenire appena possibile. Il vertice di Russia, Cina, Francia, Stati Uniti e Regno Unito avrà un ruolo importante nella ricerca di risposte comuni alle sfide e alle attuali minacce e dimostrerà l'adesione allo spirito di alleanza, a quegli alti ideali e valori umanistici per i quali padri e nonni si sono battuti fianco a fianco", ha concluso Putin. (Res)