Ue: Berlusconi a "il Giornale", sì agli aiuti europei (2)

- Il presidente di Forza Italia ritorna a mettere in guardia dall'autolesionismo del 'no' al Mes. "Sarebbe un disastro se fossimo costretti a fare a meno dell'aiuto dell'Europa e questo per la scarsa capacità di incidere del governo. Ci sono poi idee stravaganti come rinunciare al Mes, come vorrebbero i grillini, ma non prendere i primi danari a costo zero non dà all'Europa l'idea che le nostre esigenze siano davvero pressanti". II leader di Forza Italia non vede all'orizzonte nubi nei rapporti interni al centrodestra. "L'opposizione è fatta di forze politiche molto diverse: noi siamo liberali, cattolici, garantisti, europeisti e rappresentiamo il Ppe in Italia, con i nostri alleati abbiamo sempre trovato una sintesi. Sulle Regionali l'accordo è fatto da mesi e non ci sono motivi per cambiarlo", ha concluso Berlusconi. (Res)