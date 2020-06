Ostia: smantellata rete di spaccio tra la Spagna e l'Italia, 9 arresti in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime luci dell’alba, al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia, collaborati in fase esecutiva dal personale della Guardia civil spagnola, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, per l’arresto per 9 persone (di cui tre residenti a Malaga, in Spagna) ritenuti, a vario titolo, appartenenti ad un gruppo criminale transnazionale in grado di importare droga dalla Spagna all’Italia. Nel corso delle indagini sono sequestrati tra la Spagna, la Francia e l’Italia ingenti quantitativi di hashish, cocaina e armi da fuoco. (Rer)