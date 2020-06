Colombia: coronavirus, dall'Ue 1,5 milioni di euro a sostegno dei migranti venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha annunciato la donazione di 1,5 milioni di euro a sostegno dei colombiani maggiormente colpiti dalla pandemia del coronavirus e dei migranti venezuelani presenti nel paese. Lo ha annunciato l’ambasciatore dell’Ue in Colombia, Patricia Llombart, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. "Riteniamo che sostenendo queste famiglie, attraverso trasferimenti monetari, contribuiremo a rispondere ai loro bisogni immediati come affitto, cibo o medicine", ha affermato Llombart. La popolazione venezuelana in Colombia è stata tra le più colpite dagli eletti socio-economici del coronavirus. Secondo stime ufficiali, dallo sorso marzo 70 mila venezuelani hanno lasciato il paese. (segue) (Mec)