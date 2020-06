Colombia: coronavirus, dall'Ue 1,5 milioni di euro a sostegno dei migranti venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 26 maggio l’Ue ha annunciato lo stanziamento di 144 milioni e 200 mila euro in sostegno ai migranti e rifugiati venezuelani e alle comunità che li ospitano. Lo ha annunciato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, intervenendo alla Conferenza internazionale dei donatori in solidarietà con rifugiati e migranti venezuelani nei paesi della regione, organizzata dall’Unione europea e dal governo spagnolo. “L’Unione europea stanzierà 144 milioni e 200 mila euro in aiuti umanitari, cooperazione e sviluppo e prevenzione del conflitto”. Inoltre, ha aggiunto l'alto rappresentante, la Banca europea di investimenti metterà a disposizione dei paesi che accolgono i migranti 400 milioni di euro in prestiti. (segue) (Mec)