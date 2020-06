Colombia: coronavirus, dall'Ue 1,5 milioni di euro a sostegno dei migranti venezuelani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, intervenendo alla Conferenza, l’impatto del coronavirus su migranti e rifugiati venezuelani è “drammatico” e ha spinto molti di loro in una spirale di povertà e disperazione. “La già grave situazione in cui versano migranti e rifugiati venezuelani, ora più di 5 milioni, è peggiorata. L’impatto del Covid-19 è drammatico e ha spinto i venezuelani in una spiarle di povertà e disperazione”, ha detto Grandi. (segue) (Mec)