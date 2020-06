Colombia: coronavirus, dall'Ue 1,5 milioni di euro a sostegno dei migranti venezuelani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi dei paesi ospitanti per integrarli “hanno aiutato molti a trovare lavoro, l’80 per cento di loro nel lavoro informale, e per questo le misure di lockdown li stanno spingendo nella povertà”. Molti, ha proseguito l’alto commissario, “finiscono in strada e, soprattutto i più deboli, restano esposti a sfruttamento, violenza e a un aumentano della xenofobia”. Circostanza che li spinge a fare ritorno nel loro paese. Grandi ha quindi messo l’accento sulla necessità di rafforzare l’aiuto umanitario anche per chi fa ritorno in Venezuela, spinto dall’impossibilità di guadagnarsi i mezzi di sopravvivenza. “Per troppo tempo le comunità che ospitano migranti e rifugiati venezuelani hanno fatto fronte a questa responsabilità potendo contare su poco sostengo. Oggi hanno bisogno urgente di maggiore aiuto”, ha dichiarato Grandi. (segue) (Mec)