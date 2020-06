Colombia: coronavirus, dall'Ue 1,5 milioni di euro a sostegno dei migranti venezuelani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Colombia, Claudia Blum, ha per parte sua ribadito che Bogotà non può coprire da sola i costi di assistenza di oltre 1,8 milioni di migranti e rifugiati venezuelani, soprattutto nel contesto nella pandemia di Covid-19. “Dal 2015 oltre 5 milioni di venezuelani hanno lasciato il loro paese e secondo le agenzie delle Nazioni Unite alla fine del 2020 questo numero arriverà a 6,5 milioni di persone, di cui 2,4 milioni saranno nel mio paese”, ha detto il ministro. Oggi, ha ricordato Blum, 1,8 milioni di venezuelani vivono in Colombia, il più grande numero nella regione. “Oltre 370 mila bambini venezuelani sono iscritti nelle nostre scuole pubbliche, e il nostro sistema sanitario ha fornito 5,4 milioni di servizi a 800 mila migranti”. La Colombia, tuttavia, “non può coprire i costi di questa crisi da sola, in particolare nel contesto della pandemia di Covid-19”, ha detto il ministro. (Mec)