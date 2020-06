Ue: Maas prima di partire per Roma, serve uno sforzo comune per affrontare crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea devono compiere uno sforzo comune per far fronte alla crisi del coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, prima di partire per Roma dove incontrerà oggi l'omologo, Luigi Di Maio. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”, il ministro degli Esteri tedesco ha affermato: “La pandemia di coronavirus ha colpito l'Italia prima e più duramente di altri paesi, ma tutti sentiamo ugualmente gli effetti della crisi in Europa”. Secondo Maas, la rivitalizzazione dell'economia e della società richiede all'Ue uno sforzo senza precedenti. Maas ha aggiunto che nessuno Stato membro dell'Ue si riprenderà da solo dalla crisi, se un vicino rimane bloccato con la domanda crolla e le catene di approvvigionamento che si interrompono”. Allo stesso tempo, ha evidenziato il ministro degli Esteri tedesco, “se possiamo superare le vecchie divisioni, se costruiamo sulla coesione e la solidarietà delle ultime settimane, l'Europa può e emergerà più forte dalla crisi”. Secondo Maas, “questo compito darà forma alla presidenza di turno del Consiglio dell'Ue”, che la Germania assumerà il primo luglio prossimo per esercitarla nei sei mesi successivi. Un compito che rende necessaria la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ha concluso il ministro degli Esteri tedesco. (Geb)