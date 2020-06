Usa: conservatori preoccupati per il crescente consenso di Biden tra gli Evangelici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati del presidente Usa uscente, Donald Trump, osservano con preoccupazione il consenso crescente attribuito all’ex vicepresidente Joe Biden, candidato di fatto alla presidenza Usa del Partito democratico, tra i fedeli della Chiesa evangelica, una componente chiave dell’elettorato di riferimento repubblicano. Lo scrive Politico, che paragona gli sforzi profusi dalla campagna di Biden nei confronti della comunità evangelica a quelli condotti con successo dall’ex presidente Barack Obama nel 2008. Biden, noto per la sua fede cattolica, sembra godere nei sondaggi di un consenso superiore tra evangelici e fedeli di altri gruppi religiosi rispetto a Hillary Clinton, la candidata democratica che nel 2016 ha perso le elezioni contro Trump. I sostenitori di Trump temono che Biden possa ripetere il successo di Obama, che nel 2008 riuscì a raddoppiare il sostegno per il Partito democratico tra gli Evangelici, portandolo al 24 per cento. Secondo il recente sondaggio effettuato da Pew, il 63 per cento degli statunitensi adulti dubita che Trump sia religioso, mentre il 55 per cento attribuisce una certa religiosità a Biden. (Nys)