Usa: il testo del libro di John Bolton circola già online

- Il testo del libro dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, “The Room Where it Happened” (“La stanza dove è accaduto”), teatro da settimane di un durissimo scontro legale tra l’ex funzionario e la Casa Bianca, che contesta la presenza di informazioni riservate all’interno del manoscritto, gira già da giorni online. Lo scrive “Politico”, ricordando che il libro – un attacco frontale al presidente Usa Donald Trump, che ha allontanato Bolton nel settembre dello scorso anno – è già stato anticipato nei suoi passaggi di maggior eco polemico nell’arco dei giorni scorsi, aggirando di fatto gli accordi di non divulgazione e i divieti opposti dalla Casa Bianca. Tra le accuse di maggior peso mosse da Bolton a Trump, c’è quella di aver chiesto sostegno per la rielezione al presidente cinese Xi Jinping, durante una breve conversazione informale in occasione del summit del G-20 dello scorso anno. Nei giorni scorsi Bolton ha continuato a tempestare di accuse il presidente in carica, accusandolo di essere interessato unicamente alla rielezione. Bolton ha anche difeso la sua decisione di non testimoniare personalmente al processo di impeachment ai danni di Trump, tra dicembre 2019 e febbraio di quest’anno, conclusosi con l’assoluzione del presidente per le presunte pressioni esercitate sull’omologo ucraino. (segue) (Git)