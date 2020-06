Usa: il testo del libro di John Bolton circola già online (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha anche negato di aver provato ad allentare le pressioni a carico del colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni, Huawei. “Nessuno è mai stato duro con una azienda quanto lo sono stato io con Huawei”, ha commentato il presidente, che invece ha confermato e difeso la decisione di allentare la pressione su un’altra azienda cinese, Zte. “Quello con Zte è stato un accordo che io ho negoziato, ed è stato un accordo incredibile”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, citando l’intesa che ha comportato una sorta di supervisione diretta degli Usa sulle operazioni di quell’azienda in Cina. Trump ha anche negato di essere in rotta con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che secondo Bolton avrebbe più volte considerato le dimissioni. “Tra noi c’è un’ottima relazione”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca. (segue) (Git)