Usa: il testo del libro di John Bolton circola già online (5)

- Trump ha anche dubitato che Pompeo abbia pronunciato una serie di durissimi e offensivi commenti nei confronti del presidente. “Ne dubito fortemente. Ha delle note? Che le mostri”, ha detto il presidente. Questi è poi tornato sulla decisione di allontanare Bolton dalla Casa Bianca, ricordando i loro insanabili dissidi in materia di politica estera. “Non era affatto apprezzato, e non era molto rispettato”, ha detto Trump, aggiungendo che i dissapori con Bolton sono iniziati poco dopo la nomina di quest’ultimo, per il suo incrollabile sostegno alla decisione di invadere l’Iraq, assunta dall’amministrazione di George W. Bush nel 2003. “Nulla di quanto (Bolton) ha toccato si è mai realizzato, perché non era in grado di edificare consenso”, ha confermato a tal proposito il responsabile del personale della Casa Bianca, Mark Meadows. (Git)