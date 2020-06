Business news: Argentina, gruppo obbligazionisti dichiara falliti negoziati su ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di obbligazionisti Ad Hoc, cui fa capo anche il potente fondo BlackRock del magnate Larry Fink, ha dichiarato "falliti" i negoziati con l'Argentina per la ristrutturazione del debito estero. In una nota, nella quale si definisce come "di gran lunga" il gruppo "più grande", Ad Hoc dichiara inoltre "che sta prendendo in considerazione tutte le vie legali disponibili". Il gruppo "ha compiuto ogni sforzo per raggiungere un accordo praticabile con il governo argentino", si legge ancora. "Nonostante i nostri sforzi, le autorità hanno scelto di rendere più profondo e inutilmente questo periodo di deterioramento economico rifiutando la nostra soluzione sostenibile e ragionevole", prosegue la nota. Secondo i rappresentanti di Ad Hoc, l'ultima proposta presentata "offre all'Argentina un ampio spazio fiscale per attuare politiche responsabili e per affrontare le sfide economiche e sociali immediate che deve affrontare l'Argentina, anche in risposta alla crisi COVID-19, preservando allo stesso tempo il valore per gli obbligazionisti internazionali". (Abu)